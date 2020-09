V gradbeni jami med Dunajsko in Bežigrajskim dvorom so prostor našle zlate ribice, ki so se jih ljudje naveličali gledati v svojem domu in so jih zavrgli v ribnik, bajer ali katero drugo stoječo vodo. Trenutno je v zavetišču, ki so ga poimenovali kar ribnik želja, nov dom in novo življenje našlo deset ribic, ki so bile s pomočjo mrež ulovljene iz slovenskih ribnikov in kanalov, kjer izpodrivajo avtohtone vrste.

Za ekosistem nevarne zlate ribice Ribnik želja je zavetišče za zlate ribice, ki so ga v društvu Trajna postavili kot odziv na neravnovesja v vodnih ekosistemih, ki smo jih ljudje povzročili z izpusti zlatih ribic v naravo. »Ljudje se premalo zavedajo, kakšno škodo naredijo, ko zlato ribico spustijo v okolje, ki ji ni namenjeno. Namesto da bi ulovljene ribice ubili ali z njimi nahranili živali v živalskih vrtovih, smo jim tukaj postavili zavetišče,« je povedala Gaja Mežnarić Osole, koordinatorica projekta, za katerim stoji društvo Trajna v sodelovanju z društvom ProstoRož in koprskim veterinarjem Petrom Maričićem. Zlate ribice so tujerodna vrsta, ki se je v Sloveniji razmnožila, ko so lastniki neželene ljubljenčke odvrgli v naravo. »Za naš vodni ekosistem so nevarne, ker prenašajo eksotične bolezni, se prehranjujejo z jajčeci in ličinkami avtohtonih vrst in z njimi tudi tekmujejo za hrano,« je povedal veterinar Maričić, znan tudi po svojem aktivnem reševanju živali v naravi, pri tokratnem projektu pa zagotavlja predvsem strokovno pomoč. »Zavetišče se šele vzpostavlja in je trenutno bolj reprezentativne narave, saj želimo z ribnikom predvsem ozaveščati ljudi,« je povedal veterinar in dodal, da lahko ljudje zapuščene ribice pripeljejo do njega v Koper, kjer jih bo prevzel, pregledal in jih pustil nekaj časa v karanteni. Po določenem času jih bo spustil v jato, ki jo vzdržuje že nekaj časa. »Imam dovoljenje za izlov kot tudi za oddajo zlatih ribic,« je povedal in dodal, da lahko vsakdo pride do njega v Koper in si izbere eno ali več zlatih ribic.