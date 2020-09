Predsednik madžarske vlade Viktor Orban, ki je skupaj s Poljsko največkrat deležna očitkov, da je doma suspendirala vladavino prava, je včeraj zahteval odstop podpredsednice evropske komisije za vrednote in transparentnost in ene od avtoric poročila Vere Jourove, ker naj bi ta užalila Madžare z izjavo, da na Madžarskem nastaja »bolna demokracija.«

V komisiji so zatrdili, da uživa Jourova »popolno zaupanje« predsednice Ursule von der Leyen, ki je nedavno v govoru o stanju v uniji izpostavila, da bo to poročilo preventivno orodje za zgodnje prepoznavanje izzivov in iskanje rešitev.

Poročilo je odziv komisije na zastoj v procesu po 7. členu pogodbe EU, ki ga je unija sprožila zaradi očitanih kršitev vladavine prava na Poljskem in Madžarskem ter v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic kršiteljici.

Na podlagi poročila komisije bodo članice o vladavini prava razpravljale v okviru zasedanj ministrov EU za evropske zadeve