Nedeljski novomeški maraton po smernicah NIJZ

V Novem mestu bodo v nedeljo, 4. oktobra, pripravili tretji polmaraton, ki bo štel tudi za državno prvenstvo na 21 km. Kot to velja že nekaj let, morajo biti za nastop na DP tekmovalec član atletskega kluba. Organizatorji so morali v času pandemije tekmo pripraviti po smernicah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).