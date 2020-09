Po Forumu na Bledu, na katerem je moderator srečanja britanski novinar Nik Gowing z razsvetljenjem o demokraciji temeljito prezračil politične glave Andreja Babiša iz Češke, Madžara Viktorja Orbana, Poljaka Mateusza Morawieckega, Srba Aleksandra Vučića, Slovenca Janeza Janše in Bolgara Bojka Borisova (Hrvat Andrej Plenković je bil ves čas dostojanstveno tiho), sta naš in madžarski premier hitro poniknila s prizorišča. Viktor Orban, ki vsak hip na facebooku in ostalih družbenih omrežjih dosledno objavlja, kje je in kaj počne, in vse popestri še s svojimi znanimi modrostmi (naš Janez ga verno oponaša), je povsem utihnil. Jata hudo oklepnih terenskih vozil, ki je pripeljala Orbana iz Budimpešte, se je namreč z Bleda zapodila čez Vršič v Trento, kjer se v bližini izvira Soče na naslovu Trenta 76 z imenom Kekca kiti turistična domačija (nasproti počitniške hišice nekdanjega kulturnega ministra Jožefa Školča). Samostojni podjetnik Mitja Lo Duca (zvest stranki SDS) je pač za boljše trženje svojo turistično domačijo obeležil z imenom Kekca, literarnega junaka pisatelja Josipa Vandota. Domačija pa ni povsem odprtega značaja, kajti najbolj dopadljivi so po možnosti ugledni gostje s predhodno rezervacijo, tam sta se poleti 2009 poročila tudi Urška Bačovnik in Janez Janša.

Preden so Orbana z ženo Aniko Levai pripeljali h Kekcu, so domačijo seveda spraznili in jo varnostno prečesali, zato je za svoj popoln mir predsednik madžarske vlade varnostnikom sporočil, da jih ves čas njegovih nekajdnevnih počitnic pod Jalovcem in drugimi vršaci noče videti. Seveda so se umaknili, vendar so velikega šefa ves čas skrivoma nenehno motrili. Vse dni je Orban preživel res dobro razpoložen, potem ko je pred Bledom že nekaj časa jadral na zasebnem plovilu po Jadranu s sloganom, ki ga je za letos za počitnice namenil svojim državljanom: »More Balaton, less Adriatic!« (Več domačega morja Balatona kot Jadrana!)

Namesto pogleda na polja feferonov in prašičev na paši je bila krasna idila ob bistri hčeri planin za Orbana in ženo res enkratna. Pravzaprav Madžare trenutno najbolj zanima, kako visoko na politično ali poslovno nebo se bo zavihtela žena Aniko, ki jo je madžarska izdaja revije Forbes razglasila za najvplivnejšo žensko v svoji državi. Ni namreč nepomenljivo, da sta Viktor in Aniko z velikim pompom obiskala samodržca v Azerbajdžanu Ibrahima Aliyeva (Orbana je odlikoval za modro vodenje svoje države) in njegovo lepo ženo Mehriban Aliyevo, ki je podpredsednica države, kar menda hudo vznemirja tudi Madžarkine ambicije.

Se je pa Orbanovima pri Kekcu na obisku pridružil tudi zakonski par Janša, ki je edini dobil povabilo in dovoljenje, da pride. Tudi Urška Janša je namreč že pri nabavi zaščitne opreme proti koroni pokazala »državniške« želje za reševanje ljudi, vendar ni doživela velikega odobravanja. Toda tudi Aniko in Mehriban sta dolgo čakali in dočakali...

