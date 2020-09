1. Kdo je avtor teorije, na podlagi katere je človek prvič stopil na Luno?

a) Albert Einstein,

b) Herman Potočnik Noordung,

c) Stephen Hawking,

d) Žiga Virc, režiser filma Houston, We Have a Problem.

2. Merilne programe in naprave iz trboveljskega podjetja uporabljajo skoraj vsi proizvajalci avtomobilov na svetu in vesoljske agencije, kot je denimo Nasa. Podjetje se imenuje:

a) Catapult,

b) Dewesoft, nosilec uglednega priznanja zlata gazela Slovenije 2012,

c) ESA: European Space Agency,

d) Chipolo.

3. Katero multinacionalno podjetje razvija napredno plastiko in je s svojimi izdelki prisotno v 7 milijonih domov po vsem svetu?

a) Lego,

b) Dow Chemical, največji proizvajalec plastike na svetu,

c) velenjska Plastika Skaza, zlata gazela Slovenije 2014, kjer razvijajo nove materiale in tehnologije krožnega gospodarstva,

d) podjetje, ki ga je ustanovil Charles Goodyear, izumitelj vulkanizacije.

4. Podjetje iz Slovenije, danes del Skupine Hisense, je v 90. letih predstavilo prvi gospodinjski aparat z upravljanjem na dotik na svetu:

a) Apple homekit,

b) pralni stroj Gorenje simple&logical,

c) pečica Miele,

d) sesalnik, ki sesa sam.

5. Iz ene kilovatne ure električne energije, vložene v toplotno črpalko, pridobimo 5,21 kilovatne ure uporabne toplote, razložijo v podjetju Kronoterm, ki:

a) s svojo toplotno črpalko med 1175 toplotnimi črpalkami v Evropi zaseda prvo mesto na seznamu nemškega urada BAFA po sezonski učinkovitosti,

b) je na švicarskem inštitutu WPZ že leta 2012 osvojilo najboljši rezultat učinkovitosti med vsemi merjenimi toplotnimi črpalkami in še naprej premika meje v učinkovitosti toplotnih črpalk,

c) se ponaša s priznanjem bronasta gazela Slovenije 2013,

d) ga odlikujejo vse zgornje trditve.

6. V zadnjih letih smo priča skokovitemu porastu uporabe plastičnih izdelkov. Mikrodelci plastičnega odpada pronicajo v podtalnice, reke in oceane ter posledično vplivajo na nas ter na naše zdravje. Podjetje Evegreen iz SAŠA inkubatorja naslavlja ta izziv z inovacijo:

a) biorazgradljivih cvetličnih ekolončkov, za katere so kot mlado podjetje prejeli posebno priznanje GZS za inovativnost 2019,

b) ki temelji na tehnologiji predelave materialov proteinskega izvora na klasičnih strojih za brizganje jekla,

c) za katero uporabljajo vsebino pločevink fižola in graha iz Spara, ki jim še ni potekel rok uporabe,

d) ki je plod pregovorne evropske trme.

© Zasnova in besedilo: projekt Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za inovativnost, inženirstvo, naravoslovje in tehniko