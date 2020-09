Podobno so tudi kulturniki pokurili začetni zagon, razen nekaj častnih izjem, kot so Svetlana Makarovič, Boris A. Novak in še nekaj drugih, vendar vsekakor premalo. Pravijo, da je kultura v teh pandemskih časih na psu, ker so praktično onemogočene številne predstave in prireditve. Zato menim, da imajo kulturniki na razpolago dovolj časa, da bi s svojo kreativnostjo lahko dali ponovni zagon tem protestom, ko se na tisoče ljudi bori ravno za njihove pravice.

Tudi opozicija vse skupaj opazuje zgolj s strani in ne izkoristi vala nezadovoljstva ljudstva. Bolj se ukvarjajo sami s sabo in napenjajo svoje ege do onemoglosti. Medtem pa, kot je zapisal Jure Trampuž v Mladini, »Janša vodi kulturno revolucijo«.

Vladajoči si celo privoščijo napad na žvižgača Ivana Galeta, ki je razkril milijonsko korupcijsko afero pri nabavi zaščitne opreme in respiratorjev. Sedaj mu grozi izredna odpoved delovnega razmerja. To naj bi bila tudi vojna napoved vsem drugim morebitnim žvižgačem. Vladajoči, ki so se sami našli do vratu vpleteni v tej korupcijski aferi, sedaj pred očmi celotne javnosti brezsramno izvajajo maščevalne pohode. Gre za perverzno predrznost te vladne ekipe.

Takšno zaspano stanje in neodzivnost medijev in kulturnikov, za katere se ta narod bori, gre najbolj v prid Janši in njegovemu klanu. Čakajo, da bo vse skupaj zbledelo in šlo v pozabo. Na koncu se bomo nekega dne, ko bo že vse prepozno, zbudili v drugi republiki. Takrat bodo namesto kulturnikov nastopali le še narodnjaki in naturščiki. Namesto svobodnih in neodvisnih medijev pa nas bodo informirala le še Janševa trobila.

SDS je na prejšnjih volitvah dobila 222.000 glasov, kar predstavlja zgolj 13 odstotkov od celotnega volilnega telesa. Ta manjšina pa vlada Sloveniji dejansko z absolutno močjo, deluje mimo zakonov in celo ustave. Vprašamo se lahko, ali se bo večina naroda končno prebudila in odstavila to skorumpirano in avtoritarno »elito«.

Vladajoči politiki nam danes na odprti sceni brez vsakega sramu lažejo, potvarjajo dejstva in celo številke. To je trumpizem, ki je postal že standard. Nekoč je zaradi ene same laži politik šel v penzion, danes pa po več tisoč izrečenih lažeh takšen politik še vedno dominira v prostoru. Vse to se dogaja pred našimi očmi in zaradi naše pasivnosti ter nereagiranja bomo na koncu plačali visoko ceno.

Zato, spoštovani državljani, kulturniki in mediji, ponovno prižgimo alarme in dajmo v višjo prestavo. Ljudje, ki smo v večini, moramo skupaj z mediji in kulturniki združiti moči, pa čeprav bodo zaradi tega vladajoči na ulice poslali vodne topove. Potrebne so nove volitve, ker ta koalicija ni legitimna.

Gorazd Cuznar, Črnomelj