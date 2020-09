Fotozgodba: gazele rekorderke po številu zlatih priznanj

Savinjsko-zasavska regija je po številu zlatih gazel med šestimi regijami rekorderka. V tej regiji je v devetnajstih letih izborov ostalo kar sedem zlatih priznanj, zadnje leta 2017, ko je laskavi naziv zlate slovenske gazele pripadel žalskemu podjetju Tehnos. Pred tem so zlate gazele postala še podjetja Plastika Skaza s sedežem v Velenju (leta 2014), trboveljski Dewesoft (leta 2012), KLS Ljubno (leta 2011), Dat-Con s Polzele (leta 2006) in dvakrat Engrotuš (leta 2005 in 2001). S srebrom sta se v letih 2010 in 2009 ovenčala KLS Ljubno in Dewesoft, s kipcem bronaste slovenske gazele pa se lahko pohvalita podjetji Termo-tehnika, zdaj Kronoterm z Gomilskega (leta 2013), in teharski Kapis (leta 2003).