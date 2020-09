V Gorenju so minuli petek vsem zaposlenim v Gorenjevih tovarnah, v IPC in strokovnih službah Gorenja, neposredno vezanih na proizvodnjo, izplačali poseben bonus za avgust; izplačevali ga bodo tudi prihodnje tri mesece. Vodstvo družbe se je za ta korak odločilo kljub temu, da po zadnjih treh zaporednih uspešnih mesecih podjetje v prvih osmih mesecih letošnjega leta še vedno izkazuje kumulativno izgubo.

»Posebne spodbude za doseganje delovne uspešnosti po posameznih tovarnah so del poslovnega sistema Hisense in smo jih že vpeljali v proizvodnih družbah v Valjevu v Srbiji in v Mori na Češkem, kjer so jih zaposleni dobro sprejeli,« so navedli v Gorenju. Pojasnili so, da spodbude temeljijo na doseganju ciljev posameznih tovarn in ustvarjenih prihrankih, zato se od tovarne do tovarne razlikujejo. Vezane so tudi na število oddelanih ur posameznega delavca. Po grobi oceni bi posamezni zaposleni povprečno dobil približno 500 evrov bruto za vse štiri mesece skupaj.

A v Velenju sindikat zahteva izplačilo enotnega bonusa po sistemu uravnilovke. Če se z vodstvom ne bodo mogli dogovoriti, bodo stavko začeli v ponedeljek. Prvi dan bo trajala dve uri v vsaki izmeni, nato pa bo stavkovni odbor odločil o stopnjevanju stavke, je pojasnil prvi mož Skei Gorenje Žan Zeba.