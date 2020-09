Savdske varnostne oblasti so v ponedeljek zvečer še sporočile, da so poleg aretacij minuli teden v neki hiši in na kmetiji tudi zasegli orožje in razstrelivo. Podrobnosti o tem, kje naj bi operacija potekala, niso razkrili. So pa sporočili, da naj bi se tri od desetih aretiranih oseb urile v Iranu.

Iransko zunanje ministrstvo je danes v odzivu na savdske trditve te že označilo kot v celoti izmišljene.

Odnosi med Savdsko Arabijo in Iranom so napeti že več let. Savdska Arabija je leta 2016 po napadu protestnikov na svoje predstavništvo v Iranu prekinila diplomatske stike s Teheranom. Napetosti so se poglobile lani, ko je prišlo do več napadov na tankerje v Perzijskem zalivu.

Savdska Arabija tudi obtožuje Iran, da vojaško pomaga šiitskim Hutijem v Jemnu, kar Teheran zanika. Rijad se skupaj z zavezniki proti Hutijem v Jemnu bori od marca 2015.