Morebitni ponudniki bi morali najkasneje do poteka roka v ponedeljek opolnoči vplačati varščino v višini 10.000 evrov. Danes do 11. ure ni bila vplačana nobena varščina, je povedal Pustatičnik.

To je bil drugi poskus prodaje blagovne znamke propadlega letalskega prevoznika. V prvem zbiranju zavezujočih ponudb, ki se je iztekel 6. julija, izhodiščna cena pa je bila postavljena pri 100.000 evrih, je ena oseba vplačala varščino, a ponudbe nato ni oddala.

V stečaju Adrie Airways je trenutno v prodaji tudi nekatero drugo premoženje. Naprodaj so rezervni deli po izhodiščni ceni skupno več kot 2,5 milijona evrov, roki za oddajo ponudb se iztečejo v oktobru in novembru. Rok za ponudbo za apartma v Termah Čatež, izhodiščna cena je bila postavljena pri 24.000 evrov, se izteče danes. Naprodaj so med drugim tudi uniforme in druga oblačila letalskih posadk, informacijsko-tehnološka oprema in umetniška dela.

Za simulator letenja za šolanje in treninge pilotov, za katerega je izhodiščna cena postavljena pri 50.000 evrov, do roka 1. septembra ni prispela nobena ponudba, je povedal Pustatičnik in dodal, da bo upniškemu odboru, ki je bil imenovan minuli teden, ni pa se še sestal, predlagal prodajo po nižji ceni.

Upravitelj pričakuje, da bo kmalu začel prodajati stavbno pravico na poslovni stavbi z zemljišči, ki je ocenjena na 3,15 milijona evrov.

Doslej je bilo med drugim prodano spričevalo za letenje AOC, ki ga je na dražbi za 45.000 evrov kupil poslovnež Izet Rastoder. Kot je v ponedeljek objavil spletni portal Exyuaviation, je agencija za civilno letalstvo rok za izpolnitev zahtev za obuditev spričevala, ki bi se sprva iztekel konec septembra, podaljšala do konca marca 2021. Med zahtevami regulatorja je, da ima uporabnik spričevala delujoče letalo, navaja portal.