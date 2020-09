Najstnico, pripadnico nižje kaste dalit, je posilila četverica moških iz višje kaste. 19-letnica je danes umrla zaradi poškodb brutalnega posilstva, ki se je v indijski zvezni državi Uttar Pradesh zgodilo 14. septembra. Vse štiri moške so po navedbah pristojnih oblasti aretirali.

Pripadniki indijske kaste dalit, znane tudi kot »nedotakljivi«, ki jih približno 200 milijonov, so že dlje časa žrtve diskriminacije in zlorab, kar se je po navedbah borcev za človekove pravice med pandemijo covida-19 samo še okrepilo.

Najstnico so po posilstvu našli v mlaki krvi. Zaradi poškodb vratu in hrbtenice je bila paralizirana. Najprej so jo odpeljali v lokalno bolnišnico, v ponedeljek pa v bolnišnico v New Delhiju, ker se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo. Umrla je danes zjutraj.

Zvezde Bollywooda in borci za pravice žensk so že obsodili napad. »Žalosten, žalosten dan. Kako dolgo se bo to še dogajalo,« je zapisal režiser in producent Farhan Akhtar. Aktivistka Kavita Krishnan je dejala, da je napad del »širše slike strukturnega nasilja« nad ženskami iz kaste dalit.

Članica opozicijske Kongresne stranke Priyanka Gandhi je menila, da je napad posledica poslabšanja razmer na področju javnega redu in miru v zvezni državi Uttar Pradesh, kjer je na po oblasti stranka Bharatiya Janata premierja Narendre Modija.

Novo brutalno posilstvo v Indiji se je zgodilo le nekaj mesec potem, ko so štiri moške obesili zaradi posilstva študentke na avtobusu leta 2012. Prav to posilstvo je postalo simbol razširjenega spolnega nasilja nad ženskami v Indiji.

Ženske v Indiji so pogosto žrtve spolnih napadov, ne glede na njihovo kasto ali sloj. Leta 2018 so v državi uradno zabeležili skoraj 34.000 posilstev, vendar poznavalci menijo, da je to le vrh ledene gore, saj številne žrtve zaradi strahu napadov ne prijavijo.