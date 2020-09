Pristojne službe so bile o požaru obveščene danes okoli 1.30. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje, so ob cesti Dobrova-Polhov Gradec v Občini Dobrova gorele smeti in zapuščen traktor. Požar, ki se je razširil na površino 150 kvadratnih metrov, so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Hruševo, Dobrova, Brezje in Podsmreka.

Na pogorišču so v bližini traktorja našli preminulo osebo. Po najdbi trupla so pogorišče zavarovali, policisti pa so pričeli z zbiranjem obvestil. Zaradi razjasnitve okoliščin s tem nadaljujejo, so še pojasnili na policiji.