Pri Genoi so za zdaj po nedeljskem visokem porazu proti Napoliju poimensko izpostavili le pozitivna testa vratarja Mattia Perina in vezista Lasseja Schöna; med skupaj 14 pozitivnimi naj bi bilo od osem do deset igralcev, ostali so člani klubskega osebja.

Zato je športni direktor Daniele Faggiano, kot še poročata Sportitalia in Gazzetta dello Sport, že zaprosil vodstvo serie A za preložitev tekme proti Torinu, ki bi morala biti na sporedu konec tedna.

»Šele zdaj razumem, zakaj smo se v drugem polčasu proti Napoliju enostavno sesedli (prvi polčas se je končal z 1:0 za Napoli, v drugem je Genoa prejela pet zadetkov, op. STA). Bomo videli, upam, da bomo prestavili tekmo. Trenirati namreč ne moremo,« je dejal Faggiano za Il Secolo XIX.

Za zdaj še ni znano, ali je med okuženimi z virusom sars-cov-2 tudi Zajc, ki je član slovenske reprezentance.

Selektor Kek ga je umestil med igralce, na katere bo računal na prijateljski tekmi s San Marinom ter tekmah lige narodov na Kosovem in v Moldaviji.