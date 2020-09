Obtožnica ga bremeni organiziranje kriminalne združbe za prodajo dopinga in povzročitve telesnih poškodb. Gre za epilog dopinške afere z nordijskega svetovnega svetovnega prvenstva lani v Seefeldu. Obtožbe na račun 42-letnega zdravnika so hude: dolgoletni organiziran doping, sporne transfuzije krvi, prevara na velikih športnih dogodkih, kot so olimpijske igre, svetovna prvenstva, Tour de France.

V svojem priznanju je obtoženi zdravnik med drugim poudaril, da mu pri dopingu ni šlo za denar in da je v prvi vrsti z zaslužkom le pokril lastne stroške. »Z dopingom nisem imel dobička,« so v njegovem priznanju prebrali odvetniki. Prav tako je zanikal obtožbe, da je bilo ogroženo zdravje športnikov, s katerimi je sodeloval: »Zame je bilo zelo pomembno prav to, da ne škodujemo njihovemu zdravju.«

Preiskovalci upajo na strogo kazen Primer si je že zaslužil naziv največje organizirane dopinške afere v Nemčiji. Bržkone na sodišču v bavarski prestolnici tudi zato niso naključno izbrali velike dvorane A 101, kjer je med drugim potekal proces proti vojnemu zločincu Johnu (Ivanu) Demjanjuku in pred leti tudi proti desničarski ekstremistki Beate Zschape. Kot še poroča nemška tiskovna agencija Dpa, se tudi v primeru Aderlass obeta nov mozaik v zgodovini Nemčije. Preiskovalci upajo na strogo kazen, ki naj bi bila opozorilo vsem, ki so se odločili za tovrstno početje. Posebej optimistični so protidopinški delavci tudi zaradi protidopinškega zakona, ki ga je Nemčija sprejela leta 2015. Glavnemu obtoženemu naj bi po ocenah strokovnjakov grozila od štiri- do šestletna zaporna kazen, če bo s preiskovalci sodeloval. Sodišče bo zdaj podrobneje preučilo obseg priznanja in razkritje vpletenih.