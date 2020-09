Ideja o tehnološkem parku se je porodila leta 1994 na Institutu Jožef Stefan (IJS). Sledil ji je pilotni projekt, iz katerega je leto pozneje nastala družba Tehnološki park Ljubljana. Ta je danes sodobno mednarodno tehnološko središče, ki podjetjem pomaga pri rasti in razvoju. Pod njegovim okriljem deluje več kot tristo podjetij s skupno več kot 1500 zaposlenimi, ki imajo skupaj na voljo 75.000 kvadratnih metrov infrastrukture.

Izpostaviti pomen tehnologije na vsakem koraku

Največja lastnica parka, ki ima 18 zaposlenih in deluje neprofitno, je Mestna občina Ljubljana, solastniki pa so še IJS, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Iskratel, Iskra in Lek. Med področji delovanja so avtomatizacija, biotehnologija, medicina, digitalni mediji, finance, industrijske tehnologije, informacijske in komunikacijske tehnologije, informatika in telekomunikacije, kreativne industrije, okolje in energetika, trgovina ter življenjske vede.

Kot je dejal direktor ljubljanskega tehnološkega parka dr. Jernej Pintar, se ob praznovanju 25-letnice ne bodo osredotočali na praznovanje kot tako, temveč želijo svoji skupnosti ponuditi nove storitve in izdelke, predvsem pa izpostavljati pomen tehnologije na vsakem koraku. »Danes namreč prepogosto pozabljamo, kako nam visoka tehnologija izboljšuje življenja,« je poudaril. Med dosežki tehnološkega parka Pintar izpostavlja predvsem rezultate podjetij, ki dokazujejo uspešnost njihovih prizadevanj. »Če bi se s čim pohvalili, bi se z našimi podjetji - kako prebojna so in kako daleč v svet so prišla,« je poudaril.