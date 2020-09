Največ okužb so v ponedeljek potrdili v starostni skupini med 25 in 34 let, in sicer 22. 19 novih okužb je med starimi od 45 do 54 let, 15 pa v skupini od 35 do 44 let. Med mladimi od 15. od 24. leta so našteli 11 novih primerov, v starostni skupini od 55 do 64 leta pa 14. Šest okužb so potrdili v starostni skupini od 65 do 74 in sedem okužb v skupini od 75 do 84 let. Po dve okužbi so odkrili med starejšimi od 85 let in med otroki, starimi od pet do 14 let. Eno okužbo so potrdili tudi v najmlajši starostni skupini do 4. leta.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo v ponedeljek v Sloveniji 1656 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, skupno pa so doslej okužbo potrdili pri 5487 osebah. Doslej je umrlo je 149 oseb s covidom-19.

Po zadnjih podatkih sledilnika je med 16 bolniki s covidom-19, ki potrebujejo intenzivno nego, 11 takih, ki so na ventilatorju.

Največ hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 je bilo v Sloveniji sicer konec marca, 30. in 31. marca se je v bolnišnicah zdravilo 119 oseb, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Intenzivni oddelki so bili najbolj obremenjeni 10. aprila, ko je intenzivno nego potrebovalo 37 oseb.