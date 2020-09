V Barceloni so se protestniki zbrali na trgu Ciutadella nasproti regionalnega parlamenta. Tam se je zbralo med 500 in 1000 protestnikov, ki so na policiste metali vreče smeti, kamenje, petarde in prašičje glave ter zažigali smetnjake, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Protestniki so se razšli okrog 23. ure, je poročala španska televizija RTVE. Protesti so potekali tudi v drugih katalonskih mestih.

Opazovalci opozarjajo, da bi lahko odločitev sodišča, sprejeta tri leta po referendumu, na katerem so se Katalonci oktobra 2017 odločili za neodvisnost regije, sprožila novo zaostrovanje v sporu med Katalonijo in Španijo.

Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek potrdilo sodbo višjega sodišča, ki je katalonskemu predsedniku zaradi neposlušnosti za 18 mesecev prepovedalo opravljanje vseh javnih funkcij. Tora bo moral plačati tudi kazen v višini 30.000 evrov, vodenje katalonske vlade pa prevzema podpredsednik Pere Aragones, ki naj bi v začetku prihodnjega leta razpisal volitve.