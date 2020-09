Smo štiričlanska družina in zdaj vas prosimo za nasvet, kako postaviti pohištvo, svetila, zavese in še kaj v dnevni sobi, njene mere so navedene v priloženi skici. Želimo si nizke elemente, sedežno garnituro v obliki črke L, mizico, prostor za TV in morda še kakšno polico … Veseli bomo tudi kakšnega vašega dodatnega namiga pri opremljanju, saj smo sami pri tem malce nespretni. Za pomoč se vam vnaprej zahvaljujemo! Marija

Odgovor: Vaša dnevna soba je res prostoren in zelo svetel prostor, zato je ni težko funkcionalno opremiti. Narisala sem vam eno od zagotovo več možnosti. Predlagana rešitev vam ohranja prostor nenatrpan z opremo, vendar še vedno z vsemi elementi, ki jih potrebujete v dnevni sobi za štiričlansko družino. Sedežne garniture so na voljo v različnih dimenzijah, stilih in barvah. Predlagam vam, da pohištvo in sedežno izberete v enotnem stilu, ki se navezuje na celotno hišo. Stil hiše je običajno prilagojen mikrolokaciji. Če je hiša v ruralnem slovenskem okolju ali v urbanem središču, je zagotovo drugačen. Barve prilagodite tlaku (parket, ladijski pod …) in povezavi v sosednje prostore. V sobi je dovolj prostora tudi za manjši delovni ali bralni kotiček. Odvisno od vaših želja in potreb. Želim vam prijetno opremljanje, saj to ne bo težek izziv. Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.