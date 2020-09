Hokejisti Tampe osvojili Stanleyjev pokal

Hokejisti Tampa Bay Lightning so zmagovalci velikega finala severnoameriške lige NHL. Tampa je na šesti tekmi z 2:0 premagala Dallas Stars in s skupnim izidom 4:2 v zmagah osvojila Stanleyjev pokal. To je prvič po letu 2004 in obenem šele drugič v klubski zgodovini, da je bila ekipa s Floride najboljša v ligi NHL.