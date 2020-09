Opozorilo pred zaprtjem Čopove za kolesarje

Zaradi trka kolesarke v peško v Čopovi ulici naj bi ljubljanski župan nedavno zagrozil s prepovedjo kolesarjenja po tej ulici in po najbolj obljudenih nabrežjih. A na občini zdaj umirjajo žogico in pravijo, da bi bil to skrajni ukrep, če se vedenje nekaterih kolesarjev ne bi spremenilo.