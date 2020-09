Bojan Prašnikar: Evropa se odmika

Vsaka evropska tekma je priložnost za primerjavo slovenskega nogometa s tujino. Želja je čim dlje ostati v igri za uvrstitev v evropskih tekmovanjih, vendar pa letos v tem pogledu nismo bili najuspešnejši. Slovenski predstavniki so hitro izpadli, zato si moramo naliti čistega vina in se bolje pripraviti za naslednje leto. Še pred nekaj leti so bili naši klubi v Evropi konkurenčni tako s predstavami na igrišču kot rezultatsko, zato ocenjujem, da se nam Evropa odmika. Korak naprej smo storili le pri nogometni infrastrukturi, na igrišču pa imamo precej težav. Vzroke lahko poiščemo na več področjih, a ključni so igralci in stroka. Če želimo napredovati, bo ravno na tem področju treba iskati rešitve. Nikoli ne bomo večja država in težko bomo imeli večji izbor igralcev, kot ga imamo zdaj. Ostaneta nam le znanje in delo, kar mora biti naša ključna usmeritev.