Na Rakitni bodo dobili nov kolesarski park, ki ga bo občina Brezovica zgradila s sofinanciranjem iz evropskih sredstev. Vrednost projekta je dobrih 78.000 evrov, od tega jih bo nekaj več kot 51.000 prišlo iz evropskega programa za razvoj podeželja. Projekt se je začel četrtega maja letos, predvidoma pa bo končan do 31. julija prihodnje leto.

Do takrat bodo vzpostavili novo rekreativno infrastrukturo, ki bo namenjena predvsem otrokom, mladostnikom, uporabnikom Mladinskega klimatskega zdravilišča (MKZ) Rakitna, okoliškim prebivalcem in tudi turistom. Kolesarski park bodo uredili ob dveh igriščih pri podružnični šoli in vrtcu, na zunanjih igriščih MKZ Rakitna bodo namestili igralni stolp s plezali, orodja za ulično telovadbo in gumijasto mrežo z ozelenitvijo, ki bo služila kot varnostna podlaga. Površina kolesarskega parka bo 225 kvadratnih metrov, ozelenele brežine proge pa bodo merile 285 kvadratnih metrov. Na robu kolesarskega parka bodo postavili še smetnjak, dve klopi in stojalo za kolesa. Do parka bodo urejena dovozna pot.