V Evropi je vse manj držav, ki se uvrščajo na zeleni seznam. Na slovenski rdeči seznam so se ta teden uvrstili posamezni deli Madžarske, Hrvaške in Avstrije, na zeleni seznam pa Poljska in Srbija. Na fotografiji: Beograjčani se sprehajajo ob sotočju Save in Donave. (Foto: Bojan Velikonja)