Kot so zapisali na ljubljanski policijski upravi, je nato varnostnik moškega skušal zadržati na kraju, saj ni upošteval njegovega opozorila in ga je poškodoval. Temu se je moški uprl in začel varnostnika pretepati, "kar je trajalo dokler, ni na kraj prišel drug varnostnik in moškega umiril". Poškodovanega varnostnika so z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili s policije.

Po navedbah policije se je med pretepom prevrnil tudi otroški voziček, ki ga je držal moški, a otrok ni padel iz vozička in se ni poškodoval.

Policisti trenutno še zbirajo obvestila o dogodku, zaradi katerega je moški osumljen kaznivega dejanja nasilništva. Po koncu postopka bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. O neuporabi maske pa bodo obvestili pristojni zdravstveni inšpektorat, so še zapisali.