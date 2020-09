Jesen je v hrvaški Istri že prve dni udarila z vso silo: temperature so se občutno znižale, obilno deževje je namakalo sicer prazne sprehajalne poti, močan zahodni veter – pihal je s hitrostjo do sto kilometrov na uro – je bičal drevesa, visoki valovi so poplavljali obale Poreča in Rovinja. »Malo jutranje telovadbe nikoli ne škodi,« so se ob objavi fotografij, na katerih iz primeža valov na varno rešujejo avtomobile, motorje in skuterje, nedolžno pošalili rovinjski gasilci. A so se lastniki jeklenih konjičkov ob tem bolj kislo nasmehnili. Divje morje je namreč na priobalnem parkirišču prevračalo in s seboj odnašalo dvokolesnike, v vodi pa uničevalo manjše čolne.

Za tako dramatičen vstop v zadnji septembrski teden je poskrbel ciklon, ki se je namesto sredi odprtega morja razbesnel nad vzhodno obalo istrskega polotoka. Običajno se ciklon pomika vzdolž Jadrana proti Egejskemu morju, tokrat pa se je prek severnega Jadrana premikal proti severovzhodu Evrope. Zelo majhen ciklon je bil za september neobičajno globok, za »pestro« dogajanje je poleg večje pošiljke padavin poskrbel okrepljen veter spremenljivih smeri. Vreme se je danes postopno umirilo, a meteorologi že za konec tedna napovedujejo nove obilne padavine.

V Piranu zadonela sirena Hudo je bilo konec tedna tudi v Dalmaciji, najbolj v Dubrovniku, kjer so se valovi dvigali do 8,5 metra. Številne ladijske povezave z otoki so bile prekinjene, zaradi nalivov in vode na cestah so nastajale težave v prometu. Zaradi kombinacije nizkega zračnega tlaka in močnega jugozahodnika je bilo danes zjutraj tudi v Piranu zelo razburkano morje, visoki valovi so udarjali v obalo. Zaradi visokega plimovanja in močnega vetra so zato nekaj čez osmo uro zjutraj sprožili sireno javnega alarmiranja. Silovita burja z najmočnejšimi sunki več kot sto kilometrov na uro je dopoldne ponehala. V prihodnjih nekaj dneh bo vreme malo lepše, jutri, v sredo in v četrtek nas bo po napovedih meteorologov razveselilo tudi nekaj sonca, temperature bi se lahko približale 20 stopinjam Celzija. V četrtek bo najlepše na vzhodu države, zlasti na Primorskem in Notranjskem pa bo že spremenljivo z občasnimi rahlimi padavinami. Topel in precej vlažen jugozahodni veter bi za konec tedna lahko na zahod države prinesel večje količine dežja. V petek po navedbah meteorologov vstopamo v daljše obdobje nestanovitnega vremena s pogostim deževjem v zahodni in osrednji Sloveniji, izključeni niso niti močnejši nalivi. Proti vzhodu bo dežja manj. Nove izrazitejše ohladitve do konca drugega tedna niso napovedane.