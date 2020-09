Ob povečanju števila obolelih s koronavirusom se je med vlagatelji povečala zaskrbljenost, da bi se gospodarsko okrevanje upočasnilo. Po relativno uspešni zajezitvi širjenja bolezni v drugem letošnjem četrtletju število novih dnevnih primerov v Evropi ponovno dosega rekordne vrednosti ob sicer bistveno nižjem številu umrlih. Tako vedno več evropskih držav ponovno uvaja ukrepe za zajezitev širjenja okužb. Podobno kot v Sloveniji so tudi v Veliki Britaniji omejili odpiralni čas barov in restavracij. Britanski premier Boris Johnson je preklical izjavo iz avgusta, ko je v želji po hitrejšem okrevanju gospodarstva pozval ljudi, naj se vrnejo na svoja delovna mesta. Zdaj ponovno svetuje, naj vsi, ki lahko, delajo od doma. V Franciji so se odločili za lokalne ukrepe, tako morajo v urbanem središču Pariza bari zapreti vrata ob 22. uri. V Marseillu, kjer beležijo višje število okuženih, pa so bari in restavracije od nedelje znova zaprti.



Na drugi strani Atlantskega oceana je predsednik ameriške centralne banke (FED) dejal, da se gospodarsko stanje v ZDA izboljšuje, vendar pa je opozoril na še dolgo pot do popolnega okrevanja, za kar bodo potrebne dodatne fiskalne spodbude, o katerih pa se demokratski in republikanski stranki ne uspe dogovoriti. Vlagatelji vedno manj verjamejo, da bi do dogovora lahko prišlo pred ameriškimi predsedniškimi volitvami. Demokratska stranka je predlagala paket spodbud v višini 2400 milijard dolarjev, kar pa je bistveno več, kot so republikanci pripravljeni sprejeti. Donald Trump je omenil, da je pripravljen sprejeti paket spodbud v višini največ 1500 milijard dolarjev. Potem ko je med tednom ameriški delniški indeks za kratek čas vstopil v območje korekcije, to je padec za več kot 10 odstotkov od vrha, je v petek ponovno na trg vstopilo več kupcev, ki so nižje vrednosti izkoristili za nakupe. Evropskim vlagateljem v ameriške delnice je k nižji negativni donosnosti pomagal tudi skoraj 2-odstotni upad vrednosti evra glede na ameriški dolar. V podjetniški sferi pa so pozitivno presenetili četrtletni rezultati družbe Nike. Vlagatelji so pričakovali skoraj 15 odstotkov nižje prihodke glede na leto prej, a je družbi Nike ob skoraj dvakrat višji prodaji prek spleta uspelo pokriti padec prodaje v fizičnih trgovinah. Prodaja prek spleta je tako dosegla skoraj tretjino celotne prodaje podjetja, s tem pa so dosegli cilj, ki si ga je podjetje zadalo za leto 2023. Po objavi rezultatov je tečaj delnice porasel za dobrih 10 odstotkov, od začetka leta pa je tako pridobil že dobrih 20 odstotkov.