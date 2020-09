Vreme: Popoldne pretežno oblačno, občasno bo še deževalo

Do večera bo dež v večjem delu Slovenije ponehal. Ponekod na vzhodu bo zapihal jugozahodni veter. Temperature bodo od 8 do 14, v jugovzhodni Sloveniji do 18 stopinj Celzija. V torek bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.