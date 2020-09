***

Blaž Brodnjak je povedal, da je denarja za zagon infrastrukturnih projektov v bankah dovolj in da, ko zgradimo infrastrukturo - železnice, ceste, energetiko in komunikacijske vode - bo posel prišel sam, ker se po izkušnji covida-19 zdaj repozicionirajo dobavne in nabavne verige, kar je za Slovenijo največja priložnost v sto letih. ik