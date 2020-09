Virus se še naprej najbolj širi v domovih za starejše občane, bolnišnicah, šolah, tudi delovnih organizacijah, je povedal uradni vladni govorec Jelko Kacin.

Nove primere okužb imamo v UKC Ljubljana in UKC Maribor, v bolnišnici v Slovenj Gradcu, je povedal Kacin. V Pegazovem domu Rogaška Slatina so čez vikend zabeležili 3 nove okužbe - skupno 25 stanovalcev in 6 zaposlenih. V Domu Danice Vogrinec MB imajo okuženih 42 stanovalcev in 23 zaposlenih.

Pojavilo se je več okužb pri novih izvajalcih. V Domu za starejše občane Šiška so zaznali okužbo pri 1 stanovalki, 1 zaposleni in 1 študentki (okužbe niso povezane). Preventivno so naredili 83 brisov stanovalcev in 37 zaposlenih - vsi negativni. Okužbo so potrdili tudi v Domu starejših občanov Ptuj, enota Muretinci in v SeneCura Radenci, kjer je bila 7 zaposlenim preventivno odrejena tudi karantena. 2 okužbi (zaposleni) so potrdili tudi v Domu počitka Mengeš.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo v nedeljo v Sloveniji 1639 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, skupno pa so doslej okužbo potrdili pri 5388 osebah. Umrlo je 149 oseb s covidom-19. Zadnji podatki kažejo, da je med 16 bolniki s covidom-19, ki potrebujejo intenzivno nego, 11 takih, ki so na ventilatorju.

Največ okužb so v nedeljo potrdili v starostni skupini med 35 in 44 let, in sicer dvanajst. Osem novih okužb je med starimi od 25 do 34 let, ena manj pa v skupini od 15 do 24 let. Po štiri okužbe so potrdili v starostnih skupinah od 45 do 54 in od 55 do 64 let, dve v skupini od 75 do 84 let ter eno v skupini od 5 do 14 let.