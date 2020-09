Faku osmo mesto v Wiesbadnu, v obeh konkurencah zmaga Franciji

Biatlonci so se konec tedna v nemškem Wiesbadnu pomerili na tradicionalni mestni tekmi na rolkah. V obeh konkurencah je šla zmaga v Francijo. V ženski je prepričljivo slavila Julia Simon, v moški pa Quentin Fillon Maillet. Edini slovenski biatlonec na tekmi Jakov Fak je zasedel osmo mesto. Fak je finalno tekmo na 1,6-kilometrski progi dobro začel in bil po prvem streljanju v vodilni skupini, v nadaljevanju pa je najboljši slovenski strelec popravljal kar devet strelov, dvakrat moral celo za deset sekund v posebno območje ob strelišču, ki je tokrat zamenjalo kazenski krog, in nazadoval na osmo mesto. sta