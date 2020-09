Derbi Ljubljanske kotline v mrzlem in deževnem večeru v Stožicah je bil dinamičen. Olimpija je v prvem polčasu prvič v sezoni zaigrala tako, kot od nje pričakujejo navijači. Izjemno motivirani Ljubljančani so prevladovali in bili učinkoviti s tremi goli v prve pol ure.

Osrednja osebnost je bil srbski napadalec Đorđe Ivanović z dvema goloma. Najprej je realiziral enajstmetrovko (sodnik Šmajc je hitro dosodil kazenski strel po prekršku Žiniča nad Cekicijem), nato je po pravočasnem utekanju zadel še z glavo po globinski podaji Elšnika. Agresivni Ljubljančani so dobro igro kronali še z golom Radivoja Bosića. Domžalčani so dobro začeli, zmogli hitro izenačenje na 1:1 z zadetkom Janeza Piška, nato pa so izgubljali bitko na sredi igrišča in bili zelo nezanesljivi pri prekinitvah.

V drugem polčasu je Olimpija branila prednost. Domžalčani so pritisk stopnjevali s tremi napadalci in prek Vukliševića dosegli gol za priključek, ki jim je dal krila v lovu na izenačenje. Olimpija je bila v vse večjih težavah, ker so igralcem pošle moči, za poškodovanega Perkovića pa na klopi sploh niso imeli centralnega branilca. »Težko pričakovana zmaga in tudi zaslužena. Konec je bil nervozen, saj smo trpeli v obrambi. Zdaj se moramo pripraviti za tekmo z Gorico v sredo,« je povedal vezist Olimpije Timi Max Elšnik za TV Slovenija. »Zaslužili smo si vsaj točko. Imeli smo dovolj priložnosti za izenačenje,« je dodal igralec Domžal Janez Pišek.

Mura je nared za naslov prvaka Vodilna Mura je z všečno predstavo in zmago v Kopru potrdila, da je nared za boj za naslov prvaka. »Glede na prikazano skozi vso tekmo je naša zmaga popolnoma zaslužena,« je bil jasen trener Mure Ante Šimundža, ki bo danes praznoval 49. rojstni dan. Prekmurci so bili učinkoviti in odlično odprli oba polčasa. Kevin Žižek je dosegel vodilni gol po 37 sekundah igre, Andrija Filipović pa tretjega pa 100 sekundah v drugem polčasu, vmes se je med strelce vpisal še Nino Kouter. Koper je imel svoje priložnosti, a je 36-letni Dare Vršič pri zaostanku 0:1 zadel vratnico ali pa je dobro posredoval vratar gostov Matko Obradović. »Tekmo je usmeril gol v prvi minuti. V prvem polčasu smo gostom pustili preveč prostora, preveč žog smo izgubili v podajah, s čimer smo tekmecu omogočili hitre prehode v napad in smo zelo trpeli. Mura je bila enostavno boljša in nič nam ni uspevalo,« je tekmo videl trener Kopra Miran Srebrnič. Nič novega, ko gre za gostovanja Maribora v Sežani. Vijoličasti so na Krasu izgubili še tretjič zapored, pomagal jim ni niti novi trener Mauro Camoranesi, ki tekmeca pozna do obisti, saj se je v Ljudski vrt preselil prav iz Sežane. Razigrani Tabor je s hitrimi in kratkimi podajami izigraval obrabo Maribora in nizal priložnosti. »Čestitke fantom za pristop. Težka in zaslužena zmaga,« je bil kratek trener Tabora Goran Stanković, ki se ni ustrašil ničesar, čeprav je imel za tekmeca Camoranesija.