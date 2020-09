Srbski filmski režiser Goran Paskaljević se je rodil leta 1947 v Beogradu, režijo pa je študiral na tedaj slavni praški akademiji FAMU, kjer se je znašla neverjetna bera jugoslovanskih režiserjev: Lordan Zafranović, Rajko Grlić, Goran Marković, Srđan Karanović…, pa tudi slovenski snemalci: Radu Likonu, Vilko Filač in Tine Perko.

Po vrnitvi v Beograd se je Goran Paskaljević najprej posvetil dokumentarnim filmom in televizijskim dramam. V 70. letih je posnel izjemen dokumentarec o jugoslovanskih romskih otrocih, ki so jih prodajali v Italijo, Avstrijo in Francijo, leta 1987 pa se je k tej tematiki ponovno vrnil s filmom Angel varuh, ki je vzbudil zanimanje v Franciji, o njem je že takrat pisal Le Monde. Leto kasneje je romsko tematiko povzel Emir Kusturica s filmom Dom za obešanje.

Čuvaj opustele plaže

Paskaljevićev prvi dolgometražni film, s katerim je zaznamoval jugoslovansko filmsko produkcijo in je med gledalci takrat postal hit, kasneje pa klasika, je bil Čuvaj plaže v zimskem času iz leta 1976. Ta je namreč s svojo vsebinsko večplastnostjo – družinska nesoglasja, poroka v družino višjega socialnega razreda, poskus skromnega življenja para ob njegovi nenavadni službi čuvaja opustele zimske plaže in zlom tega ideala, razhod, drsenje v socialno dno – in izjemno mešanico humorja, absurda in melanholije v polno zarezal v to, kar je režiserju v mednarodnem okolju kasneje prineslo oznako »kronista srbske stvarnosti«, v kateri so se kazale svetle in temne plati tedanjega režima, pa tudi nacionalnega duha, stiske ljudi in njihov zabavno balkanski, prefrigani vitalizem.

Čuvaj je dobil zlato areno puljskega filmskega festivala, a tudi prihodnja tri leta je v Pulju slavil, najprej že kar z naslednjim filmom Pes, ki je ljubil vlake, s še eno obskurno zgodbo o zapornici, ki želi pobegniti v Francijo, ki se pridruži čudaškemu Kavboju, tema dvema pa fant, ki je iskal psa – film je očaral tudi tiste, ki so ga nominirali za zlatega medveda Berlinala.