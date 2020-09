V sobotnem prvem krogu volitev za predsednika Socialnodemokratske stranke Hrvaške (SDP) – ki jo je julija že tretjič zapored na parlamentarnih volitvah premagala HDZ, tokrat celo z največjo razliko po letu 1995 – je z 41 odstotki zmagal priljubljeni poslanec Peđa Grbin iz Pulja. Znan je kot strokovnjak za pravo in ustavna vprašanja, sicer naj bi bil pripadnik struje predsednika države Zorana Milanovića. Drugo mesto je s 26 odstotki dobljene podpore zasedel načelnik Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, ki se prav tako uvršča v drugi krog. Edini od petih kandidatov ni z obale in nima visoke izobrazbe, podpirala pa naj bi ga struja donedavnega strankinega predsednika Davorja Bernardića. Za njima so se uvrstili nekdanji notranji minister Ranko Ostojić, doma iz Splita, Mirela Ahmetović s Krka in outsider iz Pulja Marino Percan.

Pridobivanje volilcev Ker bodo v drugem krogu v soboto, 3. oktobra, Ostojićevi volilci dali glas 41-letnemu Grbinu, je skoraj že povsem jasno, kdo bo novi voditelj SDP. Grbin, ki je visok 211 centimetrov, pa bo imel tudi podporo predsedstva. Novi predsednik ne bo imel lahke naloge, saj bo moral pred bližnjimi lokalnimi volitvami ponovno pridobiti volilce, ki jih je izgubil Bernardić, ko se je preveč ukvarjal s tem, kako obvladati stranko. Milanovićevo zmago na predsedniških volitvah januarja je s solzami v očeh prikazoval kot svojo. Nato so julija sledile solze zaradi poloma na parlamentarnih volitvah, ko je SDP dobila komaj 34 od 140 poslancev, tako malo tudi zato, ker je Bernardić dajal prednost ljudem iz svoje struje pred znanimi imeni SDP. Oba finalista, Grbin in Kolar, ki sicer tudi pripadata različnima strujama, obljubljata, da bosta stranko spravila v red, končala klientelizem in jo bolj približala ljudem. Grbin je tako po zmagi dejal: »Pričakoval sem podporo, ker sem ponudil spremembe in tisto, kar je najpomembnejše, to je rešitve za dejanske probleme ljudi.« Kolar pa je pozval k sodelovanju vseh članov stranke in h koncu znotrajstrankarskih bojev.