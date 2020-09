Nogometaši Radomelj so tudi po devetem krogu tekmovanja v drugi ligi zadržali prvo mesto na lestvici, potem ko so proti Brdom dosegli že sedmo zmago zapored. Varovanci Oskarja Drobneta meljejo tekmece, saj so osvojili 24 od 27 možnih točk in razkrili prvoligaške ambicije. Prvi zasledovalec je Krka, ki je dobila lokalni derbi s Krškim 4:1 po preobratu. Krško je sicer povedlo, a so gostitelji že do odmora poskrbeli za popoln preobrat. »Po slabšem začetku tekme smo se pobrali in preobrnili izid. Zmaga je popolnoma zaslužena. Naredili smo nekaj napak, ki jih moramo odpraviti, da bomo boljši v nadaljevanju sezone,« je bil zadovoljen trener Krke Zoran Zeljković.

Prava poslastica je bila tekma med Dobom in Nafto, na kateri so gledalci videli kar osem golov. Dobljani so po dobri uri igre vodili že s 4:2, vendar je Lendavčanom, ki imajo najvišji proračun v ligi, uspelo iztržiti remi. Brežice so hit zadnjih tednov, saj so nanizale šest zmag zapored in so se prebile na četrto mesto. Derbi lanskih prvoligašev v Velenju med Rudarjem in Triglavom se je končal z remijem.

Izidi 9. kroga: Vitanest Bilje – Beltinci Klima Tratnjek 5:2 (3:1), Roltek Dob – Nafta 1903 4:4 (2:2), Jadran Dekani – Drava Ptuj 0:1 (0:0), Kalcer Radomlje – Brda 2:1 (1:0), Krka – Krško 4:1 (2:1), Brežice Terme Čatež – Primorje Emundia 1:0 (0:0), Rudar – Triglav 1:1 (0:1), Šmartno 1928 – Fužinar Vzajemci 0:3 (0:0).