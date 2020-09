Hrvaška policija je ta mesec aretirala Dragana Kovačevića, podkupovalna afera, v katero je vpleten zdaj že nekdanji šef Jadranskega naftovoda – Janafa, pa se je v samo nekaj dneh razvila v še eno, povsem drugačno afero. Kovačević naj bi od Krešimirja Petka, lastnika podjetja Elektrocentar Petek, prejel 1,96 milijona kun podkupnine, kriminalisti pa sumijo, da je bila primopredaja denarja v Kovačevićevem klubu na Slovenski cesti 9 v Zagrebu. Policija je Petka namreč spremljala že dlje časa in opazila njegov dvig denarja na banki, pa tudi vstop v klub z vrečko, na kateri je bil logotip banke, nato pa še odhod iz kluba brez vrečke.

Ta podkupovalna afera je hrvaško javnost dvignila na noge, še bolj kot to pa je njeno zanimanje zbudil Kovačevićev klub, ki uradno sploh ne obstaja. Oziroma ne obstaja za navadne državljane. V klubu za elito ali Klubu, kot so mediji poimenovali bolj kot ne naključno odkritje na Slovenski cesti, niso izdajali računov, prav tako niti v času karantene zaradi korone niso imeli težav z inšpekcijo.

»Ko je v času karantene do gostincev prihajala policija in zapirala njihove obrate, je Kovačevićev klub sprejemal goste, sem so prihajali ministri, sodniki, najvišji državni uslužbenci. Brezbrižno so kartali, gledali tekme, zabavali so jih tamburaši, natakar jim je stregel pijačo in hrano, ki je niso plačali. Tja ni mogel vstopiti nihče z ulice in brez vabila. Inšpekcija sem ni prihajala, ker zanjo Klub ne obstaja niti ni prijavljen,« so na nezakonito delovanje Kluba, v katero so bili že samo s svojo navzočnostjo vpleteni vsi njegovi gosti, opozorili v Slobodni Dalmaciji. Omeniti velja tudi, da bi Hrvaška, če bi vsi ti gosti zaradi obiskovanja Kluba odstopili s svojih položajev, ostala napol »gola«.

Mesiću se obisk ilegalnega kluba ne zdi sporen V času koronavirusa so bili tam med drugimi predsednik države Zoran Milanović, gospodarski minister Tomislav Ćorić, minister za infrastrukturo in promet Oleg Butković, minister za delo in pokojninski sistem Josip Aladrović, prvi mož hrvaške vojske, admiral Robert Hranj, ki naj bi ga tja povabil Milanović, mož nekdanje hrvaške predsednice Kolinde Grabar - Kitarović Jakov Kitarović, predsednik županijskega sodišča v Zagrebu Ivan Turudić in nekdanji hrvaški predsednik Stipe Mesić, ki je svoj obisk komentiral za medije. Zanikal je, da bi pri vhodu moral pustiti mobilnik, kot naj sicer veljalo za goste Kluba, da je bil v Klubu, pa se mu ne zdi problematično, čeprav je bil tam v času, ko so bili zaradi karantene zaprti vsi gostinski lokali. »Če vzdržuješ razdaljo, je vse v redu, in mi smo jo vzdrževali. Tam sem bil na povabilo svojega prijatelja, direktorja Janafa. Nisem se dolgo zadržal, drugi pa me niso zanimali,« je povedal Mesić in dodal: »Zakaj bi se bilo sporno iti tja prijateljsko družit z direktorjem velike firme, ki nekaj velja v hrvaškem gospodarstvu?«