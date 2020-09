Napisano sicer v glavnem drži in zato ministru Hojsu funkcija žal še ni prenehala – a to pojasnilo radovednemu državljanu vendarle pomeni dokaj hudo sprenevedanje (izmikanje bistvu zadeve). V poslovniku DZ namreč ni določeno, da ministru funkcija preneha, »ČE je državni zbor pisno obveščen o njegovem odstopu«, ampak KO je obveščen! Predsednik vlade ga o tem namreč MORA obvestiti najkasneje v sedmih dneh po prejemu odstopne izjave! Ker Janša te svoje dolžnosti ni izpolnil (ob smešnem sprenevedanju, da kuverte z odstopno izjavo še ni odprl), ministrova funkcija sicer res (še) ni prenehala, toda predsednik vlade je s tem zagrešil tako hudo kršitev poslovnika DZ in s tem tudi ustave, da bi v vsaki normalni državi moral zaradi tega takoj odstopiti.

No, ampak v normalnih državah se predsedniki vlad takih otročjih igric pač ne gredo. Z našo »normalnostjo« pa je očitno že tako hudo, da si naš arogantni predsednik vlade lahko mirno dovoli celo taka norčevanja iz ustave in iz zdravega razuma, ker ve, da razbita opozicija celo zoper to ni sposobna ukreniti nič – in da so tudi mediji in širše javno mnenje že tako navajeni tudi na najhujše kršitve prava in morale, da se celo ob tako očitnem ekscesu ne bodo kaj prida zganili. Prav nam je – take smo si izvolili.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče