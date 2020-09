Pandemija covida-19 je turistični panogi brez dvoma zadala težak udarec, saj je tako na globalni ravni kot v Sloveniji število mednarodnih turistov letos upadlo za kar 70 odstotkov. Statistični urad Republike Slovenije poroča, da zaradi pandemije ni potovalo kar pol milijona Slovencev. Tisti, ki so si zasebno potovanje vseeno privoščili, so povečini potovali – po Sloveniji. Slovenci so končno začeli bolje spoznavati svojo deželo.

Tako lahko na koncu sezone z zadovoljstvom zaključimo, da turistična sezona še zdaleč ni bila tako katastrofalna, kot smo se bali na začetku. Zahvala gre predvsem vladi, ki je pravočasno sprejela odločitev o uvedbi turističnih bonov kot pomoči turistični industriji. Gre za ukrep, ki so ga izredno dobro sprejeli tudi državljani; po najnovejši raziskavi podjetja Valicon kar 57 odstotkov prebivalcev Slovenije ocenjuje, da gre za pozitiven ukrep.

Raziskava je pokazala, da je 36 odstotkov prebivalcev že uporabilo bon, 10 odstotkov jih ima že opravljeno rezervacijo, nadaljnjih 39 odstotkov pa jih namerava bon porabiti do konca leta, kar kaže, da državljani dojemajo Slovenijo kot celoletno in ne samo poletno turistično destinacijo. Mimogrede: pred dnevi je vodnik Lonely Planet naše visokogorsko smučišče Kanin uvrstil med sedem edinstvenih smučišč v Evropi, če morda še nimate ideje za zimski oddih.

Seveda do nas prihajajo tudi pritožbe, kako slabi turisti in potrošniki so tisti Slovenci, ki so letos dopustovali na račun koriščenja bonov, kar nas nekoliko žalosti. Brez dvoma gre za izjemno demokratičen ukrep, ki je številnim sodržavljanom omogočil, da so v teh težkih časih spoznavali lepote svoje domovine in se vsaj nekoliko oddahnili.

Ne gre spregledati, da nam je turistično sezono uspelo rešiti tudi po zaslugi ponudnikov turističnih storitev in drugih deležnikov v turistični panogi – od Slovenske turistične organizacije do Turistične zveze Slovenije –, ki so se pravočasno prilagodili razmeram in reklamno kampanjo preusmerili na notranji trg ali pa so pri promociji manj znanih slovenskih biserov pokazali inovativne pristope.

Z Obale tako v teh dneh prihajajo spodbudne izjave tamkajšnjih turističnih delavcev, da koronavirus ni škodoval njihovemu turizmu, po zaslugi turističnih bonov pa smo Slovenci dodobra zapolnili tudi turistične zmogljivosti v Kranjski Gori, Bohinju, Posočju, po zaslugi reke Kolpe pa je bila pravi hit poletja tudi Bela krajina.

Na podlagi podatkov Fursa, ki je konec avgusta prav zgoraj omenjene destinacije izpostavil kot vodilne med Slovenci po koriščenju bonov, si lahko nekako predstavljamo, kakšni bodo turistični trendi v prihodnje: slovenski turizem bo vsaj še nekaj naslednjih let temeljil na domačih gostih, priljubljene destinacije pa bodo bolj na podeželju, kjer bo v ospredju aktivni oddih.

Ponudniki turističnih storitev morajo prenehati upati, da se bodo vrnila leta debelih krav v turizmu, in se nemudoma osredotočiti na domačega gosta. Ta ni nič manj zahteven od tujega, je pa brez dvoma drugačen in nemara celo bolj zahteven, saj je tu doma. Zato je treba še toliko bolje razmisliti, kako Slovence pripraviti do tega, da bodo slovenske turistične destinacije obiskovali tudi, ko ne bo več bonov, da bodo tam ostali dlje časa in se bodo morda celo vračali.

Letošnja tema svetovnega dneva turizma je turizem in razvoj podeželja, zato generalni sekretar Svetovne turistične organizacije Združenih narodov poudarja, da turizem pomaga podeželskim skupnostim ohranjati edinstveno naravno in kulturno dediščino ter podpira projekte ohranjanja, pa najsi gre za varovanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, izgubljenih tradicij ali pa kulinaričnih običajev.

Vse našteto sodi med temeljna poslanstva Turistične zveze Slovenije kot krovne organizacije 360 turističnih društev iz vse Slovenije, v katerih deluje kar 30.000 predanih prostovoljcev, ki so v prvi vrsti zaslužni, da je Slovenija privlačna in gostoljubna turistična destinacija tako za domače kot tudi – tuje goste.

Prav v teh dneh končujemo našo paradno akcijo Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki za slovenske kraje, mesta in vasi predstavlja to, kar za slovenske restavracije Michelinove zvezdice. Nagrajence akcije, v kateri zbiramo najbolj urejene in najbolj gostoljubne slovenske destinacije, bomo razglasili na Dnevih slovenskega turizma, ki bodo v Laškem med 12. in 14. oktobrom. Turizem smo ljudje.

Tudi tujci se bodo počasi začeli vračati, saj je Slovenija zelena, varna in gostoljubna destinacija, kar so naše glavne prednosti. Ne nazadnje o Sloveniji in naših destinacijah v teh kriznih časih pišejo številni ugledni svetovni mediji in turistični vodniki od Condé Nast Travelerja, Forbesa do Lonely Planeta.

»Ljudje komaj čakajo, da bodo lahko spet potovali. Slovenija je idealna država za potovanja po koronavirusu, saj nimate množičnega turizma, zato je lahko najti kraje, kjer ni turistične gneče,« je v intervjuju za oktobrsko revijo Lipov list poudaril Američan Noah Charney, znan po svoji izjavi, da je Slovenija najboljša država na svetu. Boljše popotnice za turistično sezono 2021 si ne bi mogli želeti.

Pri Turistični zvezi Slovenije z vso resnostjo jemljemo poziv generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije Združenih narodov ob svetovnem dnevu turizma, v katerem nagovarja k skupnim prizadevanjem za ponovno oživitev turizma in zavezi, da bomo skupaj z drugimi deležniki v turizmu zagotovili, da bomo vsi deležni ugodnosti, ki jih ponuja turizem.

Bolj se ne bi mogli strinjati niti z njegovo oceno, da je kriza priložnost za ponovni razmislek glede turističnega sektorja in koristi, ki jih ta prinaša za ljudi in ves planet. Zato izkoristimo priložnost in zgradimo nov, bolj trajnostno naravnan turizem, ki bo odpornejši proti krizam.

Želim vam optimističen svetovni dan turizma!

Pavle Hevka je predsednik Turistične zveze Slovenije.