Obrvi so okvir obraza, sredstvo neverbalne komunikacije. Njihova oblika je predmet lepotnih trendov, ki se ves čas spreminjajo. V času nemih filmov so dame čislale tanke obrvi, z razvojem kinematografije in obdobja Marilyn Monroe in Audrey Hepburn močnejše. »V 70. letih prejšnjega stoletja so si ženske ponovno začele redčiti obrvi, dokler ni v 80. letih zaslovela pop ikona Madonna z gostimi, močnimi in naravnimi obrvi,« je povedala certificirana strokovnjakinja za trepalnice in oblikovanje obrvi Nives Špehar iz Bella by Nives, Lash & Brow training academy in dodala, da so v 90. letih ženske ponovno vzele pincete v roke. »Prav ta generacija si je močno stanjšala obrvi, nekatere so si jih tudi za vedno razredčile.«

Lepotni trend tudi za starejše Prav močno razredčene obrvi so najpogostejši razlog, da se ženske odločijo za razmeroma nov lepotni trend, laminacijo. Kot pravi Petra iz specializiranega salona za obrvi LuX Brows, je laminacija na trgu prisotna že nekaj let, sama pa se je z njo prvič srečala v Londonu. »Takrat se mi je zdelo, da gre za ekstremen videz, ki ni primeren za moje stranke, ki želijo predvsem naraven videz ali zgolj lepo oblikovane obrvi,« je povedala stilistka za obrvi in priznala, da je dobro let odlašala z izvajanjem tega postopka v svojem salonu. »Kmalu se je pokazalo zanimanje za laminacijo tudi pri mojih rednih strankah. Preseneča me, da se zanjo ne odločajo predvsem stranke od 25. do 30. leta, ampak je vedno več starejših. Morda največ prav teh, ki so si močno razredčile obrvi in si zdaj želijo širšo obliko.«

Kaj pravzaprav je laminacija? Trend, ki ga je mogoče spremljati prek instagrama in facebooka, prihaja iz Rusije. »Impresiven videz, ki se osredotoča na obrvi, dosežemo s krtačenjem dlačic, ki jih postavimo v želeno smer in (pol)trajno spremenimo njihov položaj. Obrvi so po postopku videti bolj košate, takšne, kot jih s pojavom Care Delevingne že lep čas videvamo na modnih brveh in v lepotnih revijah,« je povedala Špeharjeva. Pojasnila je, da v postopku s pomočjo tioglikolne kisline začasno uničimo beljakovinske vezi znotraj dlak, zato da jim lahko določimo novo smer oziroma obliko. Ker gre torej pri laminaciji za kemični tretma, ki zahteva strokovnost stilistke, je treba upoštevati tudi plat ženske, ki si želi tovrstne spremembe. Kot pravi Nives Špehar, je postopek oblikovanja obrvi v salonu, v nasprotju z ličenjem v domači kopalnici, malce daljši. »V domači kopalnici za urejanje obrvi uporabljamo senčila, svinčnike in temu namenjene pomade, sama pa imam trenutno najraje tekoče črtalo za obrvi. Postopek nato končamo s fiksiranjem dlak. Tiste, ki uporabljate gel za utrjevanje obrvi, veste, kako težko je najti takšnega, ki bi vaše dlake utrdil za ves dan. Sploh če so trde in neubogljive. Učinek traja nekaj ur, do prvega dežja ali telesnega napora, na primer v telovadnici,« je povedala sogovornica in hkrati poudarila, da laminacija ni enako kot oblikovanje s pomočjo gela za obrvi. »S kemičnim postopkom spremenimo strukturo dlak – naredimo jih prožnejše, vendar jih ne prilepimo na čelo. Dlačice lahko po tretmaju preprosto češemo v kateri koli smeri. Tako ubogljive ostanejo od šest do osem tednov.«

Komu je namenjena laminacija? Obrvi niso le videti lepe, tretma je odlična rešitev za asimetrične obrvi, pri čemer ne gre za dodajanje sintetičnih dlak. »S postopkom rešujemo tudi težave z neubogljivimi, močnimi in ščetinastimi dlakami, ki rastejo v različne smeri. Prav tako lahko zakrijemo morebitne luknjice v obrveh, saj lahko dlačice počešemo drugače. Po laminiranju postanejo veliko bolj dovzetne za fiksiranje, zato lažje ustvarimo želeno obliko,« je povedala Špeharjeva, ki pa prav tako opozarja, da kot pri vsakem kozmetičnem postopku tudi tu obstajajo določene nevarnosti. »Skoraj zagotovo pa se jim boste ognile, če boste izbrale usposobljeno stilistko, ki je opravila tečaj laminacije obrvi in ni samouk. V večini primerov, kot mi občasno pišejo posamezna dekleta, pride do poškodbe obrvi, ker izvajalci opravijo storitev nepravilno. To pa lahko povzroči poslabšanje kakovosti dlačic oziroma vodi do njihove izgube.« Nives Špehar tako opozarja, da obrvi rastejo veliko počasneje kot trepalnice in njihova poškodba bo vidna bolj in dlje. Kar je še posebno moteče, saj nas ljudje med pogovorm po navadi gledajo ravno tja. »Prepričajte se o usposobljenosti stilistke, preden vas premamijo slike, ki prikazujejo stanje pred postopkom in po njem. Ne pozabite na nego obrvi po postopku. Dnevno jih morate namreč hraniti z za to namenjenim pripravkom ali z organskim oljem. Če so vaše obrvi poslušne in z njimi nimate težav, premislite, ali je tretma zares potreben. Vsekakor bodo od njega imele največ koristi tiste, ki imajo močne in goste, a toge obrvi,« je pojasnila. »A nihče ne pravi, da ne smete poskusiti tudi druge. Svetujem pa, da budno spremljate kvaliteto (in kvantiteto) dlačic.«