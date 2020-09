Dodobra je pobelilo tudi manjšo planinsko postojanko na 2064 metrih – zavetišče pod Špičkom (na sliki), ki stoji ob robu melišča nad dolino Zadnje Trente, pod grebenom Pelcev in masivom Jalovca. Meja sneženja se je spustila tudi do okoli 1500 metrov nad morjem, zato so bili pobeljeni tudi še slovenski vrhovi. Precej manj idilično je bilo v noči s petka na soboto na širšem območju Nove Gorice. Kljub bojazni zaradi deževja je noč minila dokaj mirno, novih težav v najbolj prizadetih občinah ni bilo. V petkovih jutranjih urah je namreč območji novogoriške in ajdovske občine zajelo močno deževje, ki je zalilo več cest in kleti, posledice so odpravljali še naslednji dan. Prav tako so imeli nekaj težav zaradi deževja na mariborskem koncu.