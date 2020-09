Ta protikoronski ukrep sta v petek po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA oznanila podpredsednik vlade Werner Kogler in državna sekretarka za kulturo in umetnost Andrea Mayer (oba prihajata iz Zelenih), ter finančni minister Gernot Blümel in ministrica za turizem Elisabeth Köstinger iz Ljudske stranke (ÖVP).

V primeru odpovedi ali zelo okrnjene izvedbe dogodka bo država tako nadomestila tisti del stroškov, ki jih organizatorji ne morejo stornirati.

Ta zaščitni mehanizem za sektor organizacije dogodkov mora odobriti še parlament, zeleno luč pa mu mora s stališča pravil o državnih pomočeh v EU prižgati tudi Evropska komisija. »Predvidevamo, da bo zaščitni mehanizem začel delovati v začetku novembra,« je dejala Köstingerjeva. Do pomoči bodo upravičeni le tisti dogodki, ki bodo organizirani v skladu z vsemi zdravstvenimi priporočili.

Zaradi hudih težav, v katere jih je pahnila pandemija, tožijo organizatorji dogodkov po vsej Evropi, tudi v Sloveniji. S tovrstnimi dogodki so poleg tega povezane še številne druge dejavnosti, kot so npr. dobavitelji tehnične opreme ter hotelska in gostinska dejavnost. Tudi te so se znašle v resni stiski.