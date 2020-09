Iz bolnišnic so v soboto odpustili 15 bolnikov s covidom-19. V državi je trenutno 1648 aktivnih okužb, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Okužbe so v soboto potrdili v 64 občinah, največ v Ljubljani, 19, in Mariboru, 18, kjer je tudi največ aktivnih okužb. Delež pozitivnih testov je bil v soboto 8,29 odstotka.

Največji delež aktivnih okužb beležijo v občinah Črna na Koroškem, skoraj en odstotek, in Pivka, okoli pol odstotka prebivalcev, kažejo podatki sledilnika. V Sloveniji so doslej opravili 217.448 testov na novi koronavirus in potrdili 5350 okužb, umrlo pa je 147 bolnikov s covidom-19.