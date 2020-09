Z odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Slovenije se pravila odrejanja karantene spreminjajo na podlagi priporočila Evropske komisije, so po dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Na oranžni seznam držav bodo uvrščene države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), bodo torej uvrščene na oranžni seznam, so pojasnili.

Še vedno velja, da za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu ne bo odrejena karantena. Pri tem pa je novost, da se za prihod iz države na zelenem seznamu šteje tudi, če je oseba v njej bivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo, to pa lahko izkaže z dokazilom.