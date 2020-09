Tabor je na Krasu gostil dobro stranko iz prejšnje sezone Maribor, Štajerci so namreč izgubili oba dvoboja v Sežani, kjer je prvič v novi službi gostoval tudi nekdanji strateg Tabora Mauro Camoranesi. Ta je tokrat pogrešal poškodovane Martina Milca, Jana Repasa, Luko Zahovića, Gregorja Bajdeta in Luko Uskokovića, v obrambo pa je namesto Luke Koblarja in Mitje Vilerja poslal Špira Peričića in Žana Kolmaniča. Vse to pa je očitno šlo na roko Taboru, ki je na svojem stadionu tretjič zapovrstjo premagal 15-kratne prvake in se vsaj začasno povzpel na drugo mesto na lestvici, točko pred današnjega tekmeca.

Prve pol ure v Sežani je bilo bolj ali manj v domeni Sežancev, ki so si priigrali kar nekaj zrelih priložnosti, v 29. minuti pa so tudi zasluženo povedli. Marko Krivičić se je odločil za strel z roba kazenskega prostora malce z leve strani in žogo poslal v nasprotni zgornji kot mariborskih vrat.

Pred tem se je dvakrat moral izkazati tudi Ažbe Jug, in sicer v 17. minuti, potem ko je povsem osamljen z dobrih desetih metrov sprožil Kevin Doukoure Grobry, in v 19., ko je ustavil strel iz bližine Christosa Rovasa. Slednji je imel v 22. novo veliko priložnost, a povsem neoviran zgrešil s strelom z glavo.

Po golu so se malce prebudili tudi gosti, tokrat je prvič kapetanski trak nosil Jasmin Mešanović, in v 39. minuti je Aljoša Matko poskusil z volejem, a je Jan Koprivec žogo odbil v kot. Kljub pritisku v končnici Maribor ni več resneje ogrozil sežanskega vratarja.

V uvodu drugega dela so domači spet nevarno zagrozili in zadeli okvir vrat, a iz prepovedanega položaja, v 53. minuti je na drugi strani s prostega strela za malo zgrešil Amir Dervišević, v 64. pa je bil nevaren še Denis Klinar.

Toda v 66. minuti so vijolični doživeli nov hladen tuš, saj je po lepi podaji za hrbet domače obrambe zadel Grk Rovas. Takoj zatem so imeli izjemno priložnost za znižanje zaostanka gosti, po Mešanovićevi podaji se je pred praznimi vrati znašel Peričić, a slabo zadel žogo in zgrešil.

V 69. minuti pa je Štajercem le uspelo zadeti, po podaji z desne strani je na drugi vratnici iz bližine na drugi tekmi zapovrstjo zadel rezervist Rok Kronaveter. Toda že štiri minute pozneje so Kraševci spet vodili za dva, po kotu z leve strani je namreč z glavo zadel Mihael Briški.

Na razburljivi tekmi je že v naslednjem napadu Kronaveter zadel prečko iz bližine, v 75. minuti je Jug preprečil nov zadetek domačih, ki so prek Dina Stančiča poskusili z glavo, tako da je ostalo pri 3:1, kolikor je bil izid tudi na koncu.

Tabor bo v 6. krogu prihodnjo nedeljo gostoval v Celju, Maribor pa bo gostil Olimpijo.