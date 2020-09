Kot je danes sporočil pomorski biolog Kris Carlyon, je izmed kitov, ki so jih v petek uspeli spraviti nazaj v morje, znova nasedel le en kit, kar reševalci dojemajo kot uspeh. V celem dnevu so jih sicer rešili 20, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prvih 270 kitov - gre za mrke pliskavke - so na treh lokacijah na zahodni obali Tasmanije odkrili minuli ponedeljek. Tretjina jih je poginila še pred začetkom reševanja. Še 200 poginulih kitov so nato v sredo opazili približno deset kilometrov od prvotne lokacije.

Na območju so se sedaj že začela prizadevanja, da bi več sto trupel poginulih živali spravili v globlje vode. To bi lahko trajalo več dni in je odvisno od vremena, plimovanja in drugih pogojev, so sporočile oblasti na otoku.

Na Tasmaniji je nasedanje morskih živali dokaj pogosto, vendar pa večinoma ne gre za tako množične primere, temveč le posamezne živali. Doslej je za rekordnega na Tasmaniji veljal tovrsten pojav iz leta 1935, ko je nasedlo 294 mrkih pliskavk. O zadnjem množičnem nasedanju kitov pa so poročali leta 2009, ko jih je bilo na obali okoli 200.

Na zahodu Avstralije jih je medtem leta 1996 nasedlo še več - kar 320, kar je tudi dosedanji rekord v državi.

Razlogi za množično nasedanje niso znani. Najpogosteje sicer nasedajo prav mrke pliskavke, za katere je značilna tesna medsebojna povezanost.