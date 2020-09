Število dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom na Slovaškem je ta teden najvišje od začetka epidemije marca letos. Rekord je bil postavljen že v torek s 338 novimi okužbami, nato pa je število še občutno naraslo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V državi so doslej zabeležili skupno 8600 okužb, 44 ljudi je zaradi covida-19 umrlo.

Tudi na Češkem in Poljskem se nevarno bližajo rekordu. Na Češkem so tako po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje v petek potrdili 2964 novih okužb, kar je največ v minulem tednu in ne zaostaja dosti za rekordom s 17. septembra, ko so v enem dnevu zabeležili 3126 okužb. Skupno so tam potrdili 61.318 primerov in 581 smrti zaradi koronavirusne bolezni 19.

Na Poljskem danes poročajo o 1584 novih primerih, kar je za zgolj tri manj kot dan pred tem, ko so jih potrdili rekordnih 1587. Skupno so v državi našteli 85.980 okužb z novim koronavirusom in 2424 povezanih smrti, poroča dpa.