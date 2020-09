Umrl je 61-letnik iz pokrajine Varese v Lombardiji, ki ga je odnesla reka, ko je ta nenadoma prestopila bregove. Kasneje so našli njegovo truplo. Ponekod v Lombardiji je padala toča, ki je povzročila hudo škodo v kmetijstvu. V Alpah na nadmorski višini nad 1900 metrov je sneg prekril več naselij.

V toskanskem obmorskem letovišču Viareggio je silovit veter podrl drevo, ki je padlo na ulico in ranilo tri osebe. Zemeljski plazovi so se sprožali predvsem v toskanski pokrajini Grosseto. Tri ljudi so prepeljali v bolnišnico, ker so jih poškodovali siloviti sunki vetra v kraju Rosignano Marittimo v bližini pristaniškega mesta Livorno, prav tako v Toskani.

Močno deževje in veter sta povzročala škodo tudi na območju Neaplja na jugu Italije.