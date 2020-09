Pandemija je spomladi najbolj prizadela severovzhod ZDA, nato se je po krajši umiritvi preselila na jug, sedaj pa okužbe najbolj naraščajo na srednjem zahodu in zahodu ZDA. Širijo se tudi v osrčje ZDA.

Po ZDA je sedaj povprečno 40.000 novih primerov okužb na dan, kar je nekoliko manj kot poleti, ko jih je bilo po 70.000. Umre približno 800 Američanov na dan, aprila pa jih je toliko umiralo samo v New Yorku.

Floridski guverner Ron DeSantis je v petek praktično razveljavil vse lokalne ukaze o nošenju mask s tem, da je prepovedal kaznovanje vseh, ki kršijo ukaze. Odprl je tudi vse restavracije in lokale. Florida ima trenutno okrog 2700 novih okužb na dan in več kot 100 mrtvih.

V New Yorku, kjer je na dan manj kot 500 okužb in okrog pet smrtnih primerov, pa bodo šele prihodnji teden dovolili odprtje notranjih prostorov restavracij, pa še to le do zapolnitve 25 odstotkov kapacitet.

New York ima trenutno največje težave v ortodoksnih judovskih predelih mesta, kjer nasprotujejo maskam in župan Bill de Blasio grozi, da bo tam, kjer kršijo ukaze o maskah in socialni distanci, ponovno uvedel ostre ukrepe z zapiranjem lokalov in javnih prostorov.