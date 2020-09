Dallas je dvakrat vodil, a tudi dvakrat zapravil vodstvo.

Teksaški hokejisti so zelo dobro začeli uvodno tretjino. Vendar Tampa ni popuščala do konca. Za prvo vodstvo zvezd sta zadela John Klingberg in Joe Pavelski v osmi in 19. minuti tekme. Zgolj 33 sekund pred koncem tretjine pa se je Tampa vrnila z zadetkom Braydena Pointa, ki je ob moštveni premoči na ledu na začetku druge tretjine poskrbel za prvo izenačenje na tekmi (2:2).

V drugi tretjini se je nadaljevala igra mačke z mišjo. Corey Perry je v 29. minuti zadel za novo vodstvo Dallasa 3:2, deset minut kasneje pa je Yanni Gourde ob igralcu več na ledu poskrbel za drugo izenačenje (3:3).

Tampa je prvič prevzela vodstvo šele v 47. minuti, ko je v polno zadel Alex Killorn. Dallas se je vrnil in še za nekaj minut preložil poraz. Pavelski je dosegel drugi zadetek na tekmi v 52. minuti za poravnan izid 4:4 in podaljšek.

Ta pa je bil voda na mlin floridske zasedbe, ki je bila boljša ob »power playu«. Kevin Shattenkirk je v sedmi minuti podaljška zadel za 5:4 in tretjo zmago Tampe v velikem finalu lige NHL.