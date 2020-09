Najboljši strelec tekme je bil sicer član Bostona Jayson Tatum, ki je dosegel 31 točk in dodal še devet skokov ter šest podaj. Njegov moštveni kolega Jaylen Brown se je ustavil pri 26 točkah.

Za razliko od dosedanjih štirih tekem med ekipama, je tokrat Miamiju kazalo bolje od samega začetka. Vlogo junaka je uvodoma prevzel Duncan Robinson, ki je zadeval kot za šalo, Miami pa je prvo četrtino dobil s 26:18. Robinson je na koncu dosegel 20 točk in bil drugi strelec ekipe za Dragićem. Jimmy Butler je dodal 17 točk ob osmih skokih in osmih podajah.

Drugo četrtino je dobil Boston s 33:32, v tretji četrtini pa je Miami odpovedal in izgubil s 25:41. Boston je dobil tudi zadnjo četrtino z 29:25 za zmago s 121:108.

»Smo ponosna ekipa. Naš načrt je bil, da pridemo na parket in igramo. Da se borimo in damo vse od sebe. Menim, da smo v drugem polčasu igrali zelo dobro, ampak to bomo morali storiti še enkrat in nato še enkrat zaradi položaja, v katerem smo se znašli,« je po tekmi dejal trener keltov Brad Stevens.