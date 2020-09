Boj za oskrbo z vodo, predvsem za namakanje kmetijskih posevkov v zvezni državi Chihuahua na severozahodu Mehike, lahko sproži nove diplomatske napetosti med mehiško vlado Andrésa Manuela Lópeza Obradorja in Trumpovo administracijo oziroma med mejnima zveznima državama Chihuahua in Teksas. Guverner Teksasa, republikanec Greg Abbott, je pred dnevi poslal zunanjemu ministru Miku Pompeu pismo s prošnjo, naj Washington uporabi trdo roko v pozivu mehiški vladi, da izpolni svoje obveznosti do ZDA in dobavi količino vode v skladu z dvostranskim sporazumom iz leta 1944.

S tem sporazumom sta državi sklenili dogovor o razdelitvi vodnih virov dveh velikih mejnih rek, to sta Rio Bravo, ki teče po vzhodnem delu tri tisoč kilometrov dolge meje med državama, in Kolorado na zahodnem delu, ki iz Kalifornije priteče na območje mehiške zvezne države Baja California. Sporazum ureja pravice in obveznosti obeh držav glede uporabe vodnih virov obeh rek, po katerem morajo ZDA letno prepustiti Mehiki 1,8 milijarde kubičnih metrov vode iz Kolorada, mehiška vlada pa Teksasu in drugim ameriškim obmejnim zveznim državam 2,2 milijarde kubičnih metrov iz Ria Brava. Oba reki sta pomembni za preskrbo številnih mest, naselij in kmetij vzdolž tega bolj ali manj puščavskega obmejnega območja.

Streljanje med gardo in kmeti Dolg Mehike do ZDA, ki znaša 319 milijonov kubičnih metrov vode, je aktualni mehiški predsednik podedoval od svojih predhodnikov. Severna soseda ga je letos že večkrat opomnila na neizpolnjene obveznosti in mu postavila rok do 24. oktobra, kar namerava tudi spoštovati, a kmečke organizacije v mehiški zvezni državi Chihuahua temu nasprotujejo v bojazni pred pomanjkanjem vode za naslednjo setev. V Chihuahuo je Lopez Obrador junija letos napotil enote nacionalne garde z nalogo, da vzpostavijo nazor nad tremi akumulacijskimi jezeri v tej zvezni državi ter odprejo zapornice in sprostijo pretok Ria Brava v ZDA oziroma Teksas. Mehiški kmetje, zlasti veleposestniki, se s tem niso strinjali in so pred petnajstimi dnevi z več sto oboroženimi okoliškimi prebivalci (celo z brzostrelkami) zavzeli območje ob glavnem jezu v regiji La Boquilla, zaprli zapornice in tako ustavili pretok vode čez mejo. Ob tem se je vnel spopad z nacionalno gardo, v katerem sta dva kmeta izgubila življenje, več deset je bilo ranjenih, med njimi pet pripadnikov posebne enote.